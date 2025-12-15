"Perché la fine di quella Inter, in realtà, non c'è stata. Lo dice questo ritrovato primato che non vale un trofeo, ma una presa di coscienza sì: Marotta e Ausilio sono stati gli unici a credere di poter allungare un ciclo che sembrava terminato e hanno avuto ragione. L'Inter non vincerà trofei nemmeno quest'anno? Poco importa", scrive Libero.

"La domanda era se sarebbe rimasta ai massimi livelli in questa presunta stagione di transizione. La risposta è arrivata ed è affermativa. La differenza sostanziale rispetto al passato è la maturità emotiva: questa Inter accetta le proprie imperfezioni. Ha già perso molte volte, sei su 22 partite giocate, ma riesce ad assorbire la sconfitta senza fare drammi. Registra e riparte. È esattamente ciò che non riesce più a fare il Napoli. Ogni ko pesa perché convince Conte che stavolta non c'è alcuna storia bella e impossibile da vivere, solo una lunga sofferenza fino a fine anno", aggiunge il quotidiano.