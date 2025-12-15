Dopo aver chiuso la scorsa stagione con zero titoli e aver detto addio a Simone Inzaghi, l'Inter è ripartita tra mille critiche con Chivu. in molti pensavano alla chiusura di un ciclo.
Inter, Marotta e Ausilio hanno avuto ragione. C’è una differenza sostanziale col passato
"Perché la fine di quella Inter, in realtà, non c'è stata. Lo dice questo ritrovato primato che non vale un trofeo, ma una presa di coscienza sì: Marotta e Ausilio sono stati gli unici a credere di poter allungare un ciclo che sembrava terminato e hanno avuto ragione. L'Inter non vincerà trofei nemmeno quest'anno? Poco importa", scrive Libero.
"La domanda era se sarebbe rimasta ai massimi livelli in questa presunta stagione di transizione. La risposta è arrivata ed è affermativa. La differenza sostanziale rispetto al passato è la maturità emotiva: questa Inter accetta le proprie imperfezioni. Ha già perso molte volte, sei su 22 partite giocate, ma riesce ad assorbire la sconfitta senza fare drammi. Registra e riparte. È esattamente ciò che non riesce più a fare il Napoli. Ogni ko pesa perché convince Conte che stavolta non c'è alcuna storia bella e impossibile da vivere, solo una lunga sofferenza fino a fine anno", aggiunge il quotidiano.
