E' andato tutto storto ieri all'Inter in quel di Firenze. Partendo dalle scelte di formazione, che stavolta non hanno per nulla pagato. In campo è andata una squadra molle, che non ha quasi mai creato veri pericoli ai viola. E che non ha messo la giusta attenzione negli episodi chiave. Lo sottolinea anche TuttoSport in edicola stamattina: