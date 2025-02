Inter, altro asterisco indigesto. Ora preoccupa il tallone d’Achille nerazzurro

Inter, scoperto il tallone d'Achille

L'aspetto psicologico non sarà l'unico sul quale riflettere al rientro da Firenze. Rivedendo la partita, come sempre fa, Inzaghi stesso si renderà conto che su un altro fronte ci sarà da lavorare. Riguarda il tallone d'Achille dell'Inter, che ormai in tanti hanno individuato. La Fiorentina ieri si è snaturata pur di rimanere bassa e costringere i nerazzurri a rifugiarsi nel possesso palla, spesso sterile, in orizzontale alla ricerca di uno spiraglio. Palladino ha disarmato l'Inter togliendole la possibilità di lavorare in transizione, consapevole della falla nel piano tattico. In tale contesto emerge ancora di più la mancanza di un giocatore in grado di creare superiorità numerica, con Thuram che inevitabilmente finisce tra le maglie della difesa avversaria.