L'argentino vuole esserci ma lo staff medico darà il via libera solo se ci saranno le garanzie del caso

Daniele Vitiello Redattore/inviato 20 settembre 2025 (modifica il 20 settembre 2025 | 09:16)

Lautaro Martinez sarà in campo con il Sassuolo? Oggi sarà tutto più chiaro. Non solo per la conferenza stampa di Chivu, ma anche perché ci sarà l'ultimo allenamento in vista della gara di domani e già dall'impiego o meno dell'argentino la questione sarà più chiara. Sul tema torna anche TuttoSport di oggi. Si legge infatti:

"La presenza – o meno – di Lautaro Martinez dal 1’ contro il Sassuolo verrà decisa solo oggi, dopo l’allenamento mattutino e di conseguenza prima della conferenza stampa di Cristian Chivu, in programma alle 14 ad Appiano Gentile. Il pomeriggio sarà libero, non ci sarà il successivo ritiro e il ritrovo di tutta la squadra è previsto per domani mattina.

A differenza di Darmian, tornato in gruppo già nell’ultima seduta, l’argentino infatti anche ieri ha svolto un lavoro personalizzato, visto che sentiva ancora un po’ di fastidio alla schiena. Dal canto suo il capitano freme per esserci, ma lo staff medico nerazzurro non vuole rischiare alcunché. Pio Esposito e Bonny sono comunque pronti eventualmente a sostituire il sudamericano e a fare coppia con Thuram".