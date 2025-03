Fcinter1908.it ha lanciato ieri l'indiscrezione della possibile titolarità di Yann Bisseck in Napoli-Inter di oggi. Ipotesi un po' a sorpresa, confermata poi anche da altri colleghi. Ma come mai Inzaghi potrebbe preferire il tedesco a Benjamin Pavard? Lo spiega TuttoSport in edicola stamattina:

"A tal proposito va letta la scelta di partire con Bisseck, tenendo in panchina un formidabile jolly quale è Pavard (che può fare il terzino nella linea a 4), mentre in attacco - nonostante la melina dell’allenatore («Oggi l’ho provato tra i primi undici ma non l’ho detto che parta dall’inizio») - ci sarebbe da stupirsi se non fosse Thuram ad affiancare Lautaro. Il quale si trova al centro dell’ennesimo caso di stagione per la presunta bestemmia pronunciata in coda a Juve-Inter".