"L ’Inter, dopo aver esorcizzato due settimane fa il ritorno in Champions vincendo 2-0 ad Amsterdam contro l’Ajax e archiviando così - forse... - il terribile ko nella finale di Monaco contro il Psg, questa sera riparte dall’amico San Siro. Da Fort San Siro, uno stadio dove in Europa non perde dal 7 settembre 2022, quando il Bayern Monaco si impose per 2-0. Da quel momento, la squadra che fu di Simone Inzaghi ha trasformato il proprio stadio in un grande alleato: 16 partite, 13 vittorie e 3 pareggi.

Ben 32 i gol segnati e 10 quelli subiti con 11 gare in cui la porta nerazzurra è rimasta inviolata. Sono caduti sotto i colpi dei giocatori dell’Inter grandi squadre come Arsenal, Atletico Madrid, Milan (nella semifinale del ’22-23) e due volte il Barcellona, la seconda nella magica notte del 6 maggio scorso, il 4-3 in rimonta griffato Acerbi e poi Frattesi. In una sola occasione l’Inter non ha segnato, il 12 dicembre 2023 quando lo 0-0 con la Real Sociedad costrinse i nerazzurri all'ottavo di finale contro l’Atletico che risultò poi letale ai calci di rigore (a Madrid, ovviamente...). Questa sera sarà l’ennesimo debutto di Chivu, questa volta in Champions nello stadio amico".