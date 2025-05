L'infortunio è ormai alle spalle. Petar Sucic sta superando brillantemente la fase di rodaggio al rientro, con l'obiettivo di essere subito pronto per Inzaghi da giugno. Il Mondiale per club sarà l'occasione per debuttare con la maglia dell'Inter per il croato, che intanto sta chiudendo al meglio l'avventura alla Dinamo Zagabria.

Lo sottolinea anche TuttoSport. Si legge infatti: "Il 21enne centrocampista croato della Dinamo Zagabria è stato acquistato a inizio febbraio per 14 milioni più 2 di bonus. Il giocatore ha già svolto le visite mediche (il 10 febbraio, in serata aveva poi assistito alla vittoria per 2-1 con la Fiorentina a San Siro) e firmato un contratto da cinque anni per 1.5 milioni d’ingaggio che scatterà già da giugno. Questo perché l’Inter usufruirà della finestra di mercato aggiunta dalla Fifa per averlo a disposizione per il Mondiale per club che inizierà negli Stati Uniti il 14 giugno.