L'Inter torna in campo stamattina dopo i due giorni liberi concessi da Cristian Chivu. Oggi e domani serviranno a preparare la sfida con il Borussia Dortmund in Champions League. Ne parla anche il Corriere dello Sport in edicola stamattina:
CdS – L’Inter torna in campo oggi: per Dortmund un dubbio in mezzo. E in avanti…
Nerazzurri ad Appiano Gentile a due giorni dall'ultimo impegno della fase a gironi di Champions League
"Si riapriranno oggi cancelli di Appiano Gentile. L’Inter tornerà a lavorare dopo i due giorni di riposo concessi da Cristian Chivu al termine della gara col Pisa. Quello di stamattina sarà il primo di due allenamenti che serviranno a preparare la sfida di Champions League contro il Borussia Dortmund. La squadra partirà per la Germania nel pomeriggio di domani, dopo la rifinitura in programma al mattino. Dei due ex di turno Akanji e Mkhitaryan il primo sembra sicuro di una maglia da titolare al cospetto del muro giallo, mentre l’armeno dovrà battagliare con Sucic nel ballottaggio a metà campo. In attacco si ricomporrà il tandem Thuram-Lautaro".
