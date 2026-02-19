Il 3-1 incassato dall'Inter a Bodo complica tantissimo i piani Champions. Il quotidiano TuttoSport ha analizzato la sconfitta con le sue pagelle sulle prestazioni dei singoli giocatori nerazzurri e dà 5.5 a Sommer: "Difficile attribuirgli troppe colpe, quando si trova mezzo Bodo faccia a faccia". Nel mirino i buchi lasciati dalla difesa nerazzurra e quindi una sfilza di insufficienze anche alla difesa. Con Akanji sembrato meno concentrato del solito, Acerbi che è sprofondato nel secondo tempo con compagni e Bastoni timido nella fase offensiva.