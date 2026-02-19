Il 3-1 incassato dall'Inter a Bodo complica tantissimo i piani Champions. Il quotidiano TuttoSport ha analizzato la sconfitta con le sue pagelle sulle prestazioni dei singoli giocatori nerazzurri e dà 5.5 a Sommer: "Difficile attribuirgli troppe colpe, quando si trova mezzo Bodo faccia a faccia". Nel mirino i buchi lasciati dalla difesa nerazzurra e quindi una sfilza di insufficienze anche alla difesa. Con Akanji sembrato meno concentrato del solito, Acerbi che è sprofondato nel secondo tempo con compagni e Bastoni timido nella fase offensiva.
Il tre a uno a Bodo raccontato attraverso i giudizi delle prestazioni dei singoli nerazzurri dalle colonne del giornale torinese
Raggiungono la sufficienza Barella ("6 Il più propositivo dei mediani nerazzurri, non trova il sostegno del reparto e cala alla distanza") e Lautaro che prende il palo prima di uscire
A Darmian 6.5: "Per essere uno che non giocava da mesi, la forma è migliore delle attese e arriva volentieri in zona tiro".
Il voto più alto va ad Esposito: "Detona tutta la sua energia a tutto campo, nota positiva in una nottata glaciale per l’Inter". 5 invece per Chivu che sceglie una formazione iniziale che in pratica non ha mai giocato insieme e adesso avrà difficoltà a ribaltare la sconfitta.
(Fonte: TS)
