TS, le pagelle: Esposito nota positiva in una notte glaciale. Sommer non ha colpe se..

Il tre a uno a Bodo raccontato attraverso i giudizi delle prestazioni dei singoli nerazzurri dalle colonne del giornale torinese
Eva A. Provenzano
Il 3-1 incassato dall'Inter a Bodo complica tantissimo i piani Champions. Il quotidiano TuttoSport ha analizzato la sconfitta con le sue pagelle sulle prestazioni dei singoli giocatori nerazzurri e dà 5.5 a Sommer: "Difficile attribuirgli troppe colpe, quando si trova mezzo Bodo faccia a faccia". Nel mirino i buchi lasciati dalla difesa nerazzurra e quindi una sfilza di insufficienze anche alla difesa. Con Akanji sembrato meno concentrato del solito, Acerbi che è sprofondato nel secondo tempo con  compagni e Bastoni timido nella fase offensiva.

Raggiungono la sufficienza Barella ("6 Il più propositivo dei mediani nerazzurri, non trova il sostegno del reparto e cala alla distanza") e Lautaro che prende il palo prima di uscire 

A Darmian 6.5: "Per essere uno che non giocava da mesi, la forma è migliore delle attese e arriva volentieri in zona tiro".

 Il voto più alto va ad Esposito: "Detona tutta la sua energia a tutto campo, nota positiva in una nottata glaciale per l’Inter". 5 invece per Chivu che sceglie una formazione iniziale che in pratica non ha mai giocato insieme e adesso avrà difficoltà a ribaltare la sconfitta. 

(Fonte: TS)

