"L’ultimo capitolo della kafkiana trattativa tra Milan, Inter e la città di Milano è la delibera che dovrà votare il Consiglio Comunale lunedì 29 settembre. Questa prevede, l'acquisizione dello stadio Meazza e delle aree circostanti da parte dei club senza che sia stato presentato il progetto del nuovo stadio. Paolo Scaroni, presidente del Milan, giura che sarà il più bello al mondo, mentre le certezze sono sul fatto che l'impianto avrà una capienza di circa 71mila posti con quindicimila riservati alla clientela corporate (niente terzo anello "popolare": troppo alti i costi di costruzione, troppo bassa la resa).

Lo stadio misterioso - che, sostengono sempre i club, sarà affidato all'archistar Norman Foster - avrà meno spettatori e molti meno tifosi veri al suo interno -, mentre - là dove sorgeva il Meazza (secondo il masterplan presentato dai club rimarrebbe in piedi soltanto il 9% della struttura) - ci saranno hotel a quattro stelle (pure quelli per una clientela altospendente), l'immancabile centro commerciale, un museo dei club e aree verdi. Problema è che il Consiglio Comunale - giustamente spaccato sull'argomento -, secondo il diktat confezionato dal patto tra la Giunta e i club, il 29 settembre dovrà votare senza avere in mano il progetto del nuovo stadio che, in un mondo civile, sarebbe la prima cosa da conoscere nei particolari.