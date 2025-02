"Nel giro di quattro giorni Simone e i suoi si sono regalati un faccia a faccia col Napoli da primi in classifica e freschi di sorpasso, una doppia semifinale di Coppa Italia con il Milan, mentre in Champions si erano portati avanti col lavoro già a gennaio. Ecco, se l’Inter sente di essere in linea con i tempi che si era data in estate, è perché la gestione a risparmio energetico portata avanti dal suo allenatore funziona alla grande. I più utilizzati da Inzaghi hanno giocato più o meno le stesse porzioni di minuti degli stacanovisti di Conte, con una differenza sostanziale, l’Inter corre in tre competizioni (e ha giocato la Supercoppa) mentre il Napoli si dedica solo al campionato".