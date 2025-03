"La moria degli esterni non è ancora risolta, quindi Dumfries più Bastoni, felicemente”adattato” in alto, potrebbero tornare a completare la linea a 5. Tra l’altro, il difensore mancino è diffidato assieme a Barella e Micki, dettaglio non secondario in vista della Dea. La buona notizia, però, arriva da Carlos Augusto, preziosissimo tuttofare: oggi il brasiliano dovrebbe tornare in gruppo e, a quel punto, sarebbe convocato per domenica. Partirebbe dalla panchina, con l’idea di prendere il posto di Bastoni a gara in corsa. Così, sarebbe pronto per partire dall’inizio, sicuramente a Bergamo e magari pure col Feyenoord", aggiunge Gazzetta.