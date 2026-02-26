"Il flop in Champions è certificato. Ci possono essere tante spiegazioni, non è questo il punto. L’Inter, da prima in classifica in Serie A e da vice campione d’Europa, doveva fare di più contro il Bodø/Glimt e passare il turno. L’eliminazione dai playoff ad opera del club norvegese rimarrà un’onta su quest’annata nerazzurra". Apre così l'articolo di Tuttosport sull'eliminazione dell'Inter dalla Champions League.
news
Tuttosport: “Uscire col Bodo è un’onta per l’Inter ma è giusto ricordare che…”
"La scorsa, con la squadra di Simone Inzaghi rimasta in corsa su tre fronti fino ad aprile, e chiusa senza titoli, verrà ricordata - purtroppo per l’Inter e i suoi tifosi - per il clamoroso tonfo in finale di Champions col Psg. Questa stagione, porterà una macchia, il playoff contro il Bodø/Glimt; una macchia, però, che l’Inter e Cristian Chivu potrebbero sfumare, scolorire, lasciare sullo sfondo, alle chiacchiere dei rivali che potranno puntare il dito sul fallimento europeo dei nerazzurri.
Però l'Inter e il tecnico rumeno - alla sua prima esperienza in panchina nelle coppe europee e dunque per certi versi da giustificare; potrà solo imparare da quanto accaduto - hanno l’opportunità di poter ribattere fra tre mesi sventolando due successi, due vittorie che potrebbero rendere assolutamente positiva l’annata ’25-26 che, è giusto ricordarlo, era iniziata fra mille incognite per l’Inter. Per come era terminata quella passata, per una campagna acquisti improntata principalmente su giovani Under 23 e per la scelta di affidarsi a un allenatore con sole 13 panchine in prima squadra. Ai nastri di partenza, l'Inter - fra i nostri confini - era ovviamente considerata una squadra ancora forte, ma non la principale favorita", aggiunge però poi il quotidiano.
© RIPRODUZIONE RISERVATA