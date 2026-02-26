"Il flop in Champions è certificato. Ci possono essere tante spiegazioni, non è questo il punto. L’Inter, da prima in classifica in Serie A e da vice campione d’Europa, doveva fare di più contro il Bodø/Glimt e passare il turno. L’eliminazione dai playoff ad opera del club norvegese rimarrà un’onta su quest’annata nerazzurra". Apre così l'articolo di Tuttosport sull'eliminazione dell'Inter dalla Champions League.

"La scorsa, con la squadra di Simone Inzaghi rimasta in corsa su tre fronti fino ad aprile, e chiusa senza titoli, verrà ricordata - purtroppo per l’Inter e i suoi tifosi - per il clamoroso tonfo in finale di Champions col Psg. Questa stagione, porterà una macchia, il playoff contro il Bodø/Glimt; una macchia, però, che l’Inter e Cristian Chivu potrebbero sfumare, scolorire, lasciare sullo sfondo, alle chiacchiere dei rivali che potranno puntare il dito sul fallimento europeo dei nerazzurri.

Però l'Inter e il tecnico rumeno - alla sua prima esperienza in panchina nelle coppe europee e dunque per certi versi da giustificare; potrà solo imparare da quanto accaduto - hanno l’opportunità di poter ribattere fra tre mesi sventolando due successi, due vittorie che potrebbero rendere assolutamente positiva l’annata ’25-26 che, è giusto ricordarlo, era iniziata fra mille incognite per l’Inter. Per come era terminata quella passata, per una campagna acquisti improntata principalmente su giovani Under 23 e per la scelta di affidarsi a un allenatore con sole 13 panchine in prima squadra. Ai nastri di partenza, l'Inter - fra i nostri confini - era ovviamente considerata una squadra ancora forte, ma non la principale favorita", aggiunge però poi il quotidiano.