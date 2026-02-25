Tuttosport – Inter, fallimento in Europa: persi 20 milioni, il mercato estivo…

I nerazzurri salutano la Champions League ai playoff: per il quotidiano possibili ripercussioni in tema di mercato estivo

Alessandro De Felice Redattore 25 febbraio 2026 (modifica il 25 febbraio 2026 | 08:32)

L’Inter esce dalla Champions League e lo fa perdendo anche a ritorno contro il Bodo/Glimt, dopo la sconfitta dell’andata in Norvegia.

“Non sarà una vergogna, ma di certo è la degna conclusione di una campagna europea fallimentare per i nerazzurri” è il commento del quotidiano Tuttosport.

I nerazzurri dovevano vincere con due gol di scarto ma hanno addirittura perso, infilando il 5° ko nelle ultime 6 gare di Champions giocate.

Il quotidiano evidenzia anche le conseguenze dal punto di vista economico:

“Pessimo - quasi superfluo sottolinearlo - quanto accaduto per il bilancio: tra premio per la qualificazione agli ottavi e incasso della gara casalinga (all’Inter sarebbe toccata una tra Manchester City e Sporting Lisbona) sono evaporati una ventina di milioni, il tutto stendendo un velo pietoso su quanto fatto nell’ultima stagione, quando grazie alla finale centrata, l’Inter ha potuto rinforzarsi senza dover cedere neanche un big”.

Tuttosport parla di possibili ripercussioni sul mercato:

“La ferita probabilmente - almeno sul piano sportivo - verrà cicatrizzata dallo scudetto (e pure in Coppa Italia l’Inter è messa benone) ma l’Europa è stella polare per un club gestito da un fondo di investimento quale è Oaktree e il risultato di ieri sera non potrà non avere importanti ripercussioni sul mercato estivo”.

La scelta di schierare Frattesi alla luce dell’assenza di Lautaro viene definita “interessante”. L’Inter, però, non riesce a fare davvero paura al portiere avversario Haikin: i numeri parlano chiaro e raccontato che a fine primo tempo i tiri saranno 12-1 per i padroni di casa con tanto di possesso palla del 74%.

L’errore di Akanji con un “tocco sciagurato” ha offerto il vantaggio al Bodo e spento le speranze dell’Inter. “Unica buona notizia in una notte da incubo il ritorno in campo di Dumfries - salutato da un’ovazione - dopo tre mesi e mezzo di stop” conclude Tuttosport.