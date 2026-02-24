L'Inter, visto il +10 sul Milan in campionato, può dedicare tutte le forze sulla Champions League e sul tentativo di rimonta contro il Bodo Glimt. Ma Cristian Chivu non è dell'idea, come scrive Libero:
L'Inter, visto il +10 sul Milan in campionato, può dedicare tutte le forze sulla Champions League e sul tentativo di rimonta contro il Bodo
"C'è un debito da saldare con l'Europa e un 3-1 da ribaltare senza parlare troppo. L'Inter ritrova l'erba vera del Meazza (...). Assenze di Lautaro e Calhanoglu a parte, le condizioni per rimettere le cose a posto ci sono e vi rientra anche il rassicurante +10 sul Milan in serie A. Un cuscinetto che permette di non fare calcoli e di dedicarsi anima e corpo a questo crocevia di Champions, ma Chivu non è di quest'idea".
"La squadra deve separare i percorsi, pena lo scivolamento in quella mentalità provinciale per cui uscire da una coppa diventa paradossalmente utile per gestire al meglio l'altra".
(Fonte: Libero)
