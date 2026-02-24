"C'è un debito da saldare con l'Europa e un 3-1 da ribaltare senza parlare troppo. L'Inter ritrova l'erba vera del Meazza (...). Assenze di Lautaro e Calhanoglu a parte, le condizioni per rimettere le cose a posto ci sono e vi rientra anche il rassicurante +10 sul Milan in serie A. Un cuscinetto che permette di non fare calcoli e di dedicarsi anima e corpo a questo crocevia di Champions, ma Chivu non è di quest'idea".