FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news rassegna stampa Inter, Chivu rifiuta un’idea diffusa: “Non vuole rischiare un ragionamento provinciale”

news

Inter, Chivu rifiuta un’idea diffusa: “Non vuole rischiare un ragionamento provinciale”

Inter, Chivu rifiuta un’idea diffusa: “Non vuole rischiare un ragionamento provinciale” - immagine 1
L'Inter, visto il +10 sul Milan in campionato, può dedicare tutte le forze sulla Champions League e sul tentativo di rimonta contro il Bodo
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

L'Inter, visto il +10 sul Milan in campionato, può dedicare tutte le forze sulla Champions League e sul tentativo di rimonta contro il Bodo Glimt. Ma Cristian Chivu non è dell'idea, come scrive Libero:

Inter
Getty

"C'è un debito da saldare con l'Europa e un 3-1 da ribaltare senza parlare troppo. L'Inter ritrova l'erba vera del Meazza (...). Assenze di Lautaro e Calhanoglu a parte, le condizioni per rimettere le cose a posto ci sono e vi rientra anche il rassicurante +10 sul Milan in serie A. Un cuscinetto che permette di non fare calcoli e di dedicarsi anima e corpo a questo crocevia di Champions, ma Chivu non è di quest'idea".

Inter, Chivu rifiuta un’idea diffusa: “Non vuole rischiare un ragionamento provinciale”- immagine 3
Getty

"La squadra deve separare i percorsi, pena lo scivolamento in quella mentalità provinciale per cui uscire da una coppa diventa paradossalmente utile per gestire al meglio l'altra".

(Fonte: Libero)

Leggi anche
Inter, la rimonta è possibile: dal Liverpool nel ’65 allo Strasburgo nel ’98, i...
Condò: “Inter tolga al Bodo la leggerezza. E Chivu rispetto all’andata ha un...

© RIPRODUZIONE RISERVATA