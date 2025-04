Tuttosport: “Inzaghi contro il Cagliari più allegriano che mai. L’Inter…”

"Fiuuu. Un Inzaghi più allegriano che mai (con la giacca quasi finita in campo, altro copyright di Max, dopo una palla persa nel finale da Thuram) ha chiuso il sabato consacrato al campionato a +6 dal Napoli". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito alla vittoria dell'Inter sul Cagliari.

"San Siro si è confermato pure con il Cagliari un fortino pressoché inespugnabile da quando c’è Inzaghi (quella di ieri è stata la 54ª vittoria in casa nell’ultimo quadriennio, un passo da Real Madrid, tanto per rendere l’idea, con Liverpool e City uniche ad aver fatto meglio) ma - volendo guardare il bicchiere mezzo vuoto - la partita ha avuto lo stesso tema di quelle giocate con Udinese e Parma: unica sostanziale differenza la rete scaccia pensieri di Bisseck unita al salvataggio nei pressi della linea di De Vrij sul possibile 3-2 di Piccoli («Sono andato sul palo lontano, pensando di dare un aiuto al portiere e la palla è finita proprio lì - ha spiegato l’olandese - quel salvataggio è stato importante perché sul 3-2 saremmo andati in sofferenza»). Così l’Inter ha potuto gestire con sufficiente tranquillità il finale e i tanti giocatori che alzavano la mano facendo notare a Inzaghi di avere problemi con i crampi (Bisseck, Carlos Augusto, Frattesi dopo che Zalewski aveva alzato bandiera bianca per il disappunto dell’allenatore) a differenza di quanto accaduto con l’Udinese - quando San Siro nerazzurro è stato sulle spine fino all’ultimo, con la parata salva-risultato di Sommer su Solet nel recupero - e a Parma, dove invece l’Inter ha subìto una rimonta che potrebbe essere ascritta tra i grandi rimpianti della stagione nel caso in cui non arrivasse lo scudetto", aggiunge il quotidiano.