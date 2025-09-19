"Il boato di San Siro diceva già molto. Prima dell’esordio in azzurro del 5 settembre e di quello in Champions di mercoledì ad Amsterdam, Francesco Pio Esposito aveva debuttato in A nel finale con l’Udinese il 31 agosto. L’Inter stava perdendo e il risultato non sarebbe cambiato, ma il boato di San Siro che ha accolto l’ingresso del centravanti cresciuto nel vivaio è rimasto a lungo nell’aria, raccontando due cose. Le aspettative sul più piccolo dei tre fratelli Esposito sono elevate e la fame di novità del popolo nerazzurro — almeno per ora non soddisfatta dal mercato — è enorme. Al punto da accogliere come un’opportunità la lombalgia che ha costretto Lautaro ai box in Olanda, per vedere l’ultimo esemplare di una specie che sembrava estinta, quella del Grande Centravanti Italiano fatto in casa. L’uomo in più per l’Inter dietro a Lautaro e Thuram. E l’uomo nuovo per il c.t. Gattuso, che pure si è stropicciato gli occhi con le due punte Kean e Retegui con Estonia e Israele", scrive il Corriere della Sera.