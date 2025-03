All’orizzonte si staglia la partita contro l’Atalanta, domenica sera allo Stadium. Un match contenitore. I conti per la classifica sono presto fatti: se la Juve vincerà, aggancerà l’Atalanta al terzo posto, e l’evento sarebbe clamoroso. Nell’attesa del calcio d’inizio, il volume delle chiacchiere si alzerà. Da anni Gian Piero Gasperini viene accostato alla Juve, la squadra in cui è cresciuto, ha giocato e ha allenato e di cui è tifoso. Gasperini è nelle lista dei papabili per la successione a Thiago Motta, qualora la società giudicasse esaurita e fallita la rivoluzione dell’allenatore italo-brasiliano. Si parlerà di Teun Koopmeiners, formidabile a Bergamo e deludente a Torino. Il gol segnato ieri - il secondo in campionato, il terzo in stagione: numeri minimi, a marzo - non gli vale come condono per le delusioni precedenti, però può essere interpretato come un segno. Koopmeiners si è ribellato all’etichetta di “Flopmeiners” e lo ha fatto a sei giorni dalla partita contro la sua ex squadra. Motta può ancora aggiustare un’annata fin qui disgraziata e convincere l’ambiente di essere l’uomo giusto. Se la Juve batterà l’Atalanta, la corsa per lo scudetto non sarà più la stessa, bisognerà aggiungere un posto a tavola, per un convitato di pietra, nel senso di ingombrante. La Juve può diventare l’elefante nella stanza della corsa per lo scudetto 2025.