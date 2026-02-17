"Sul referto dell'arbitro Federico La Penna di Roma c'è tutto. E se qualcosa dovesse essere sfuggito si potrà comunque fare affidamento anche sul rapporto degli ispettori federali. Quello che è accaduto nel tunnel verso gli spogliatoi, al termine del primo tempo di Inter-Juventus, è stato annotato in modo dettagliato dal direttore di gara, oggetto di gran parte delle proteste della dirigenza bianconera, e dai suoi collaboratori, per poi essere trasmesso al Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea, che oggi intorno all'ora di pranzo si pronuncerà. Il caos che si è creato a San Siro avrà senza dubbio delle conseguenze, occorre solo capire chi e con quali rilievi è stato citato nel referto di gara, insomma chi, secondo quelli che sono i suoi riscontri, si sia reso colpevole di una violazione del Codice di Giustizia Sportiva. Al netto della squalifica di una giornata per Kalulu (il regolamento non prevede eccezioni, ma un'applicazione più ampia della prova tv è quantomeno auspicabile), a rischiare sono soprattutto l'amministratore delegato bianconero Damien Comolli e il Director of Football Strategy Giorgio Chiellini, furibondi per la gestione del caso simulazione di Bastoni con secondo giallo a Kalulu. Più il primo del secondo, a quanto risulta dalle ricostruzioni di chi era presente durante quei concitati minuti a San Siro. Minuti in cui, senza l'intervento della sicurezza, sarebbe stato difficile in alcuni particolari circostanze evitare il contatto fisico", spiega La Gazzetta dello Sport.