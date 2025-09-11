In questo momento, a rischiare di più è l’inter. La squadra di Cristian Chivu arriva dalla sconfitta in casa contro l’Udinese e guarda dal basso la Juve e il Napoli a punteggio pieno. Un altro passo falso trasformerebbe subito la stagione in un muro da Giro delle Fiandre e complicherebbe la trasferta in Olanda, per la prima di Champions contro l’Ajax, mercoledì 17. Va bene che l’Ajax non è più l’Ajax di una volta, né quella totale degli anni Settanta né quella ricaricata da Van Gaal negli anni Novanta, però entrare alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam con un’altra batosta da smaltire non sarebbe né salutare né rassicurante. L’impressione è che per Chivu sia già il tempo delle scelte trancianti, che l’allenatore romeno debba recidere il cordone ombelicale con l’Inter di Simone Inzaghi. Capiremo abbastanza dalla composizione del centrocampo interista allo Stadium . Se non ci fosse Calhanoglu, sarebbe chiaro il segnale di un’Inter meno votata al ricamo e più orientata alla corsa, alla forza, all’immediatezza. In difesa, possibile l’esordio di Akanji: dallo svizzero ci si aspetta che faccia meglio di Pavard, e l’impresa non è -impossibile.