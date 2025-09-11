"Lo Stadium lo sa. Perché la prima volta non si scorda mai e perché quella prima volta, nell’autunno di due anni fa, è stata una tempesta: il lampo della ThuLa — Marcus rifinisce, Lautaro colpisce — aveva gelato la Signora dopo il vantaggio di Vlahovic, mentre il tuono dello scudetto era arrivato come sempre più in là, diciamo al derby d’Italia successivo, 1-0 a San Siro. Lo Stadium lo sa, che quei due insieme sono dinamite, e che limitarsi a giudicarli dall’ultima visita dello scorso febbraio significherebbe cadere in un pericolosissimo tranello. Lautaro era in pieno letargo e Thuram litigava con una caviglia capricciosa, la ThuLa era sconnessa tra campo e panchina e mezz’ora insieme non era bastata ad accendere la miccia. Sabato no, sabato sarà tutta un’altra storia. Marcus e il capitano oggi si riconnetteranno in tempi record, dopo una sosta che ha tenuto entrambi impegnati fino all’ultimo, e caleranno sul piatto 313 gol di onorata carriera. Altri 40 ne aggiungeranno Pio Esposito e Bonny, un 20enne alla prima stagione in Serie A e un 21enne che il nostro campionato lo frequenta da un paio d’anni. Entrambi, però, hanno già rotto il ghiaccio in nerazzurro, tra Mondiale per club e debutto in A. Ce n’è abbastanza per dare l’assalto alla porta di Di Gregorio, ancora immacolata come solo quelle di Napoli e Roma", sottolinea La Gazzetta dello Sport.