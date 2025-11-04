Tante partite ravvicinate, Chivu vuole sempre giocatori in condizione e cambierà qualcosa in vista della sfida di domani sera contro il Kairat.
Champions, Chivu prepara un’altra Inter: out Bonny, Calhanoglu e Akanji? Ecco chi entra
"La fatica comincia a farsi sentire, come dimostra il momento di Lautaro. Ecco perché Chivu prepara un’altra Inter in vista della quarta partita di Champions League contro il Kairat (domani a San Siro alle ore 21). In attacco, con Thuram appena guarito, Pio Esposito dovrebbe tornare titolare al posto di Bonny che a Verona non ha brillato. Ma anche negli altri reparti sono attese diverse novità: in difesa è prevedibile il rientro di uno dei due centrali classici, Acerbi o De Vrij, che sono rimasti in panchina a vantaggio di Bisseck nelle ultime due di campionato. Il giovane tedesco però potrebbe essere confermato a destra, con Akanji lasciato prudenzialmente a riposo in vista della Lazio", rivela La Gazzetta dello Sport.
"Tra i cinque di centrocampo stavolta potrebbe fermarsi Calhanoglu, mai escluso finora da Chivu per scelta tecnica. In questo caso Barella, che ha giocato solo uno spezzone al Bentegodi, giocherebbe regista con l’inserimento di un’altra mezzala, verosimilmente Frattesi che è adatto a muoversi sul centrodestra. Sulle fasce spazio a Dumfries e Di Marco", aggiunge Gazzetta.
