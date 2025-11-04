"La fatica comincia a farsi sentire, come dimostra il momento di Lautaro. Ecco perché Chivu prepara un’altra Inter in vista della quarta partita di Champions League contro il Kairat (domani a San Siro alle ore 21). In attacco, con Thuram appena guarito, Pio Esposito dovrebbe tornare titolare al posto di Bonny che a Verona non ha brillato. Ma anche negli altri reparti sono attese diverse novità: in difesa è prevedibile il rientro di uno dei due centrali classici, Acerbi o De Vrij, che sono rimasti in panchina a vantaggio di Bisseck nelle ultime due di campionato. Il giovane tedesco però potrebbe essere confermato a destra, con Akanji lasciato prudenzialmente a riposo in vista della Lazio", rivela La Gazzetta dello Sport.