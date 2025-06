"Per esperienza e respiro internazionale, Vieira è da considerare giusto di un’incollatura avanti a Chivu in una situazione comunque fluida. Al momento, il francese è blindato dal Grifone, ma tra le pieghe del contratto ci sarebbe un potenziale assist per i nerazzurri: pagando una penale da 500mila euro si scioglierebbe il contratto che lo lega fino a giugno ‘26. Sarebbe da versare al Genoa entro la prima settimana di luglio, volare subito in Usa non sarebbe un problema. Chivu, invece, oggi incontrerà il Parma e il suo ad Federico Cherubini per discutere del rinnovo: anche in questo caso ci sono possibilità di arrivare all’accordo, sempre che l’ombra della sua ex squadra non cresca alle sue spalle. Anche per Cristian, il richiamo nerazzurro non passa di moda", scrive Gazzetta.