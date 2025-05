Rimandare l’appuntamento a un momento diverso della carriera. Per almeno tre buoni motivi. 1) L’esperienza di qualche collega - Roberto Mancini, tanto per non fare nomi - potrebbe suggerire di non prendere decisioni affrettate. Perché l’offerta è allettante - nel caso di Mancini i milioni furono addirittura 25 - saresti sicuramente trattato benissimo, ma la nostalgia per il calcio europeo potrebbe fare la differenza. 2) Simone Inzaghi, rispetto ad altri colleghi, è ancora molto giovane. Non ha ancora 50 anni, allena in Italia da 9, ha - avrebbe - tutto il tempo per valutare più avanti un’esperienza del genere. 3) Dopo aver raggiunto due finali di Champions, il suo appeal internazionale è ormai consolidato. Se e quando dovesse decidere di separarsi dall’Inter, non mancherebbero le offerte da altre big, dentro e fuori i confini italiani. Insomma, sarebbe bello se alla prossima conferenza stampa, rompendo quel silenzio che ha fatto rumore dopo la partita con la Lazio, Inzaghi dicesse tre semplici parole: «Resto all’Inter». Sarebbe il modo migliore per preparare questo finale di stagione. E, scusate la battuta, ci regalerebbe almeno una certezza in questo giro di allenatori, clamoroso e misterioso.