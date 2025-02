Venticinque calciatori per affrontare il tour de force di una stagione in cui, giustamente, si vuol competere su tutti i fronti. Calcoli semplicistici dicono che i nerazzurri hanno disputato già 38 partite - tra campionato, Supercoppa, Coppa Italia e Champions - e che ne dovranno sostenere ancora tra 16 e 22. Sono garantite le 12 di campionato, i due derby di Coppa Italia, le due di Champions, con la speranza di Lautaro e compagni di allungare il cammino. Un’altra, la finale, in Coppa Italia e chissà quante tra le cinque che ancora resterebbero per arrivare al traguardo in Champions. Una maratona di quasi sessanta gare, a cui vanno aggiunte le fatiche che giocatori di questo livello devono sostenere in Nazionale. Già, perché è un po’ fuorviante l’idea delle “soste” di campionato: uno si immagina che, ecco, ci si può riposare. Invece vai in giro per l’Europa, o addirittura dall’altra parte del mondo, rientrando magari di venerdì per ritrovarti il giorno dopo in campo.