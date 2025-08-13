Lookman. Ora, per intenderci, stiamo parlando di un ottimo, quasi un grande calciatore, che ha contribuito ai successi della favolosa Atalanta degli ultimi anni. Grazie al suo repertorio completo: velocità, potenza nel breve, cambio di direzione, orientamento naturale verso la porta. Insomma, uno che fa crescere il valore della propria squadra. Molto più discutibile è il suo atteggiamento, che lo ha portato negli ultimi tempi a disertare il posto di lavoro, con la “semplice” motivazione di voler andar via. Come se in questo mondo esistessero solo i diritti - tra cui continuare a ricevere un lauto stipendio - ma non fossero contemplati i doveri. Tra cui quello di lasciare all’azienda il diritto di decidere, continuando nel frattempo a svolgere correttamente la propria professione. Anche perché viene da chiedersi: comunque vada a finire - andrà all’Inter o resterà all’Atalanta - siamo sicuri che questo comportamento non finirà per incidere sul suo rendimento di tutto l’anno? Altrimenti perché si riconosce tanta importanza alla preparazione, al ritiro?

E fermo restando, come detto, che Lookman è un ottimo, quasi un grande calciatore, la domanda è “tecnica”: ma siamo sicuri che sia questa la priorità dell’Inter? Nel senso che i nerazzurri hanno avuto un evidente problema dietro a Lautaro e Thuram. Nè Taremi e né Arnautovic hanno rappresentato alternative tali da poter consentire ai due titolari di tirare un po’ il fiato. Ora però la situazione è radicalmente cambiata. Perché Bonny ha dimostrato di potersi candidare ad essere un’alternativa credibile e Pio Esposito si è guadagnato stima e spazio. Però, ed è l’obiezione, con Lookman si può provare anche con il tridente. Verissimo, ma non è detto che non si possa fare appunto con Bonny o con Esposito - che sono due generosi - e comunque da trequartista potrebbero continuare a giocare Mkhitaryan o magari Frattesi, che giustamente ambisce ad avere più spazio. E comunque con quei 50 milioni l’Inter potrebbe cautelarsi in altre zone del campo. Ad esempio andando a prendere un grande centrale difensivo, considerando l’età non più verdissima di Acerbi e i 33 anni e mezzo di De Vrij. Insomma, siamo sicuri che l’Inter ha più bisogno di Lookman piuttosto che di... un Bremer?