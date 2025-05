E allora, perché nei minuti di recupero non fai un passo indietro? Perché non ti metti a difendere per una manciata di secondi un risultato così straordinario? Ti vergogni? Hai paura a portare la squadra nella tua metà campo? Sai che di là ci sono comunque avversari di livello? E sai che non esiste solo il “tuo” calcio, ma esiste solo il calcio? Acerbi sta facendo la prima punta e quella mossa ti deve indurre a sistemare la difesa in un altro modo. E’ vero che quel leone segna un gol alla Lautaro, e perdipiù col destro, ma sta facendo il centravanti per staccare di testa sui palloni alti e non è proprio il caso di marcarlo col solo Araujo. E poi, perché non raddoppiare su Dumfries che, fra andata e ritorno, ti ha sfondato la fascia segnando e piazzando assist a raffica? Il 3-3 dell’Inter arriva con quattro catalani (più uno che accorre) e quattro interisti davanti a Szczesny. Difesa quasi in parità numerica. Un assurdo in quella situazione. Metteteci Inzaghi (o Allegri, o Capello, o Lippi, o Ranieri) al posto di Flick e la qualificazione vola a Barcellona