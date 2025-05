Primo gol con la maglia dell'Inter per Nicola Zalewski , che ha sbloccato il match contro il Torino con un gran destro a giro dalla distanza dopo un dribbling secco su Gineitis. Una bella siddisfazione per il polacco, arrivato in prestito con diritto di riscatto dalla Roma a gennaio e desideroso di rimanere a Milano anche nella prossima stagione.

Una possibilità tutt'altro che remota, come scrive Il Giorno: "Arrivato a gennaio in prestito con diritto di riscatto, Zalewski sta guadagnando sempre più considerazione agli occhi dell'allenatore e della dirigenza. Ieri ha dimostrato di poter giocare non solo come era stato utilizzato finora (esterno di centrocampo sia a destra che a sinistra), ma anche come mezzala offensiva. Ha colpi che in rosa non sono comuni, alza nettamente la media generale dei dribbling riusciti".