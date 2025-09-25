Inter, Calhanoglu tornato a livelli top. “Merito di Chivu ma anche di…”

"Con il rumeno si sta creando un feeling importante come quello avuto con Inzaghi", si legge sul Corriere dello Sport

Matteo Pifferi Redattore 25 settembre 2025 (modifica il 25 settembre 2025 | 15:02)

In estate sembrava scontato l'addio tra Hakan Calhanoglu e l'Inter per diverse ragioni ma il centrocampista turco ha scelto di rimanere in nerazzurro e ripartire per un'altra stagione.

"Chivu non ha avuto problemi nell’assegnargli nuovamente le chiavi del centrocampo. Scelta intelligente, ma non per questo meno audace: scommettere ancora sugli stimoli di un giocatore finito ai margini qualche settimana prima è stato un atto di coraggio ripagato dall’exploit di inizio stagione.

Piuttosto che insistere su un nuovo spartito in cui avrebbe fatto a meno del numero 20 nerazzurro, anche a causa di altri incastri nel mercato nerazzurro, ha preferito spendersi duramente per ricollocarlo al centro della manovra e del progetto. Con il rumeno si sta creando un feeling importante come quello avuto con Inzaghi", sottolinea il Corriere dello Sport che poi aggiunge un altro dettaglio non di poco conto:

"Il dialogo costante con il nuovo allenatore ha ridato serenità a Calhanoglu, ma non è l’unico fronte di lavoro: lo staff gli ha riservato un programma particolare per ridargli una tenuta atletica praticamente smarrita del tutto nell’ultima annata. Col Sassuolo si è vista una prestazione incoraggiante, soprattutto da questo punto di vista.

Non è entrato nel tabellino come a Torino con la doppietta o con i due assist di Amsterdam, ma ha offerto sostanza abbinata alla solita qualità in manovra". In rosa manca, per caratteristiche, il vice Calhanoglu, a maggior ragione dopo l'addio di Asllani ma già le prime partite hanno chiarito ogni dubbio: in caso di assenza di Calhanoglu, sarà Barella a sostituirlo.