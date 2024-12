Zazzaroni: “Juve distante da quella vagheggiata dai narratori. Occhio a…”

Dalle colonne del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni analizza l'ennesimo pareggio della Juve. I bianconeri hanno rimontato il Bologna dopo essere stati in svantaggio 2-0. "Novantadue minuti, ne mancano soltanto tre alla fine. Il Bologna è meritatamente in vantaggio, Italiano sta per realizzare il capolavoro personale dell’anno eppure - al solito - non si copre, non chiede ai suoi di arretrare e ragionare".