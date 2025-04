Tra le pagine dell'edizione odierna del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, direttore del quotidiano, ha parlato così della corsa scudetto: "Il campionato sta diventando un poliambulatorio calcistico: al dentista Gasperini - di riconosciuta esperienza nazionale e internazionale - si è aggiunto il giovane collega Italiano che risulta altrettanto fastidioso, in particolare quando presenta il conto, di solito salatissimo. In effetti, di questi tempi, affrontare il Bologna, soprattutto al Dall’Ara, non è per niente piacevole: se n’è accorto anche Conte, nel secondo tempo di una partita dai due volti. La prima parte è stata in prevalenza del Napoli che aveva preparato una gara di controllo, toni alti e ripartenze e avrebbe potuto addirittura metterne dentro un paio (perfetta, nella frazione, l’interpretazione del ruolo di pivot da parte di Lukaku).