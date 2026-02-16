"Da quando c’è il Var protocollato il numero degli errori si è sensibilmente ridotto per quantità, non per qualità, e insomma dalle nostre parti non se ne esce. La battaglia per un giusto calcio sembra definitivamente persa. Eppure... Eppure non possiamo, né dobbiamo arrenderci. Non possiamo arrenderci a un protocollo colpevolmente sbagliato, insufficiente, “ipocrita”. Non possiamo arrenderci al potere e agli interessi di pochissimi, né ai sospetti e alle dietrologie (...)".

"Non possiamo arrenderci al microscopio televisivo che ci ha reso schiavi (...). Saremmo in grado, oggi, di tornare indietro?, di fare a meno del Var, o soltanto di ridurne l’incidenza? Rispondo per tutti i sani di mente: no, al primo episodio contrario chiederemmo per quale motivo il Var non è intervenuto, perché quella volta l’ha fatto e stavolta no. Non tolleriamo i torti che subiamo nel calcio poiché siamo spesso costretti a mandar giù quelli che ci toccano nella vita di tutti i giorni. A mangiar merda insomma".