Dopo la vittoria, condita da grandi polemiche, nel derby d'Italia contro la Juve, l'Inter inizierà oggi a preparare la delicata trasferta in casa del Bodo Glimt.
Inter, riposo e da oggi si pensa al Bodo. Novità Chivu nel giorno delle rifinitura di Champions
"Calarsi di nuovo nel clima e nell’atmosfera della Champions League è sempre più facile dopo una vittoria. Anche se la temperatura, lì dove giocherà l’Inter sarà sicuramente almeno tra i quattro e i sette gradi sotto lo zero. Certo, i punti e il primato nella classifica di Serie A non fanno vincere le partite ma dopo il primo big match di stagione vinto contro la Juve, Chivu e i suoi possono vivere una trasferta un po’ più tiepida al Circolo polare artico. Ieri, il day after del 3-2 di San Siro, del guizzo di Luis Henrique che ha portato al primo gol, dell’incornata da favola di Esposito, del gol vittoria di Zielinski e della bufera arbitrale, la squadra ha trascorso una giornata a casa. Non è una novità. La gestione Chivu comprende anche questo: riposi utili per ricaricarsi, fondamentali quanto — a volte anche di più — di qualsiasi appuntamento ad Appiano Gentile. Ventiquattro ore liberi per stare in famiglia oppure per rivedere vecchi amici. Per l’opzione due ha optato Pio, ad esempio, che ieri è tornato a La Spezia e in vista di Bodo scalpita per una maglia da titolare. L’opzione uno, invece, è quella praticata da chi ha scelto un giorno di relax con moglie e figli. Zielinski è tra questi. Il motore di questa Inter, il match-winner del derby d’Italia; lui, che guida il gruppo dei «rigenerati» da Chivu e che punta a vivere la sua miglior stagione in A a 31 anni", scrive La Gazzetta dello Sport.
"Ma adesso la parola — e la necessità — che più di tutte torna d’attualità è «gestione». Perché contro la Juventus qualsiasi ipotesi di turnover era impensabile e con il Bodo, mercoledì, l’appuntamento ha di nuovo i contorni del big match. Non fosse altro per ciò che c’è in palio. È chiaro, giocare il ritorno a San Siro potrà essere un vantaggio ma al momento Chivu pensa soltanto a come arginare i pericoli di una squadra che lassù ha una lista di vittime lunga così. La trasferta è impegnativa, il campo da testare, e il freddo diventa un altro avversario con cui confrontarsi. Ecco perché Chivu ha fatto rifiatare i suoi ieri e inizierà la preparazione per l’andata del playoff oggi. L’aereo per Bodo partirà domattina e il pomeriggio della vigilia sarà leggermente diverso rispetto agli ultimi impegni europei lontani da casa; oltre alle consuete conferenze, l’Inter sul posto svolgerà anche la rifinitura per la prima volta in stagione in una trasferta di Champions. Tutta “colpa” del sintetico sul quale dovrà giocare contro gli uomini di Knutsen. Testarlo il giorno prima sarà fondamentale per verificare tutto: come viaggia il pallone, la corsa, i tacchetti migliori. Insomma, un modo per acclimatarsi — in tutti i sensi — in quelle terre che sembrano quasi un altro mondo", aggiunge Gazzetta.
