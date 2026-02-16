"Calarsi di nuovo nel clima e nell’atmosfera della Champions League è sempre più facile dopo una vittoria. Anche se la temperatura, lì dove giocherà l’Inter sarà sicuramente almeno tra i quattro e i sette gradi sotto lo zero. Certo, i punti e il primato nella classifica di Serie A non fanno vincere le partite ma dopo il primo big match di stagione vinto contro la Juve, Chivu e i suoi possono vivere una trasferta un po’ più tiepida al Circolo polare artico. Ieri, il day after del 3-2 di San Siro, del guizzo di Luis Henrique che ha portato al primo gol, dell’incornata da favola di Esposito, del gol vittoria di Zielinski e della bufera arbitrale, la squadra ha trascorso una giornata a casa. Non è una novità. La gestione Chivu comprende anche questo: riposi utili per ricaricarsi, fondamentali quanto — a volte anche di più — di qualsiasi appuntamento ad Appiano Gentile. Ventiquattro ore liberi per stare in famiglia oppure per rivedere vecchi amici. Per l’opzione due ha optato Pio, ad esempio, che ieri è tornato a La Spezia e in vista di Bodo scalpita per una maglia da titolare. L’opzione uno, invece, è quella praticata da chi ha scelto un giorno di relax con moglie e figli. Zielinski è tra questi. Il motore di questa Inter, il match-winner del derby d’Italia; lui, che guida il gruppo dei «rigenerati» da Chivu e che punta a vivere la sua miglior stagione in A a 31 anni", scrive La Gazzetta dello Sport.