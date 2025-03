In casa Inter c'è preoccupazione per le condizioni di Piotr Zielinski : il centrocampista polacco è stato costretto a lasciare il campo contro il Monza dopo pochissimi minuti, e le sensazioni non sono state positive. Gli esami a cui si sottoporrà oggi chiariranno l'entità dell'infortunio, ma l'ex Napoli rischia di dover star fuori a lungo.

Così scrive Tuttosport: "È assai probabile, per altro, che il centrocampista polacco debba stare fuori per diverso tempo, almeno un mese a causa del problema muscolare riportato al polpaccio destro dopo neanche due minuti dal suo ingresso in campo col Monza. Per capire meglio le sue condizioni, bisognerà però attendere gli esami che l'ex Napoli dovrebbe svolgere oggi, ma è chiaro che la smorfia di dolore mostrata in campo, la sua uscita sorretto dai medici dell'Inter e la zona dell'infortunio, non lasciano presagire niente di buono.