Ztl a San Siro a settembre. Ingressi riservati a residenti e prenotati

"È presto per dire che fine farà lo stadio, o per quanti anni rimarrà in piedi. Si può però anticipare quel che accadrà nei quartieri intorno all’impianto dal prossimo settembre. Con il nuovo campionato di Serie A dovrebbe essere «accesa» (se ne parla dal 2019) la maxi Zona a traffico limitato per impedire che nelle strade intorno al «Meazza», durante le partite o i grandi concerti estivi, si riversi una massa abnorme di auto". Il Corriere della Sera annuncia che a Milano, nella zona attorno allo stadio, a partire dal prossimo campionato cambierà la gestione dei parcheggi. "Oltre a residenti, domiciliati, veicoli di servizio e così via, potrà entrare soltanto chi ha un posto auto già prenotato", si legge sul quotidiano nell'edizione milanese.