Sorrentino ha commentato alla Nuova Domenica Sportiva la vittoria dell'Inter contro la Cremonese: "Frattesi dal 1' non me lo aspettavo, mi ha stupito. La differenza tra Chivu e Inzaghi è proprio questa qui. Sappiamo che Inzaghi utilizzava solo quei 13-14 giocatori e questo faceva sì che l'Inter arrivasse un po' corta alla fine. Cosa che invece non sta facendo Chivu, a tutti sta dando minutaggio. Adesso avrà lo spareggio ma sta di fatto che l'Inter in questo momento è un gradino più su di tutti. Anche negli altri anni c'erano squadre più forti dell'Inter ma alla fine è arrivata in finale. Noi ci auguriamo che possa ripetere lo stesso percorso in Champions con vittoria finale".