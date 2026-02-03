FC Inter 1908
Sorrentino: "C'è una cosa che Inzaghi faceva e Chivu invece non fa. Critiche a Sommer? Dico…"

Il commento dell'ex portiere
Sorrentino ha commentato alla Nuova Domenica Sportiva la vittoria dell'Inter contro la Cremonese: "Frattesi dal 1' non me lo aspettavo, mi ha stupito. La differenza tra Chivu e Inzaghi è proprio questa qui. Sappiamo che Inzaghi utilizzava solo quei 13-14 giocatori e questo faceva sì che l'Inter arrivasse un po' corta alla fine. Cosa che invece non sta facendo Chivu, a tutti sta dando minutaggio. Adesso avrà lo spareggio ma sta di fatto che l'Inter in questo momento è un gradino più su di tutti. Anche negli altri anni c'erano squadre più forti dell'Inter ma alla fine è arrivata in finale. Noi ci auguriamo che possa ripetere lo stesso percorso in Champions con vittoria finale".

Critiche a Sommer

Sulle critiche a Sommer ha aggiunto: "Dico che Sommer non si può discutere, è uno dei migliori in Europa. Chiaro che ha 38 anni e che l'Inter si starà guardando intorno per un eventuale sostituto. Sbagliamo tutti, ma Sommer è lo stesso che ha portato mesi fa l'Inter in finale di Champions League facendo una grande partita. Non penso che in sei mesi Sommer abbia smesso di parare o non sappia più parare. Momenti di calo ci sono per tutti, è un grandissimo campione e continuerà ad esserlo".

 

 

