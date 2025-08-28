Nell'analisi di Paolo Ziliani relativa alla prima giornata di campionato emergono alcuni giocatori che si sono fatti vedere per le loro qualità. Riflettori puntati su Nico Paz, che contro la Lazio ha servito un assist incredibile e scodellato un gol fantastico. Riflettori puntati anche su una novità in casa Inter, Petar Sučić. Sono tutti pazzi del centrocampista croato, che si era messo in mostra già nel Mondiale per Club. Ecco come ne parla Paolo Ziliani: "In quanto a Sučić, la strepitosa novità scodellata da Chivù in Inter-Torino 5-0 e del quale avevo già scritto elogiando le sue prime apparizioni in nerazzurro al Mondiale per club, una domanda sorge spontanea: vista la formazione mandata in campo da Chivu, e cioè Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Sučić, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro e Thuram, e considerando che Calhanoglu era assente per squalifica, chi sarebbe stato il sacrificato in caso di disponibilità del regista turco? Forse Sučić?".