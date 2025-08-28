Il mondo interista è in apprensione per la salute di Massimo Moratti. L'ex presidente nerazzurro è ricoverato all'Humanitas di Rozzano a causa di una polmonite. Da La Repubblica arriva un aggiornamento anche attraverso le parole della moglie:
Il virgolettato della signora Milly Moratti ai microfoni de La Repubblica per rassicurare quanti sono in apprensione per le condizioni di suo marito
"Massimo Moratti è ricoverato nella terapia intensiva dell’Istituto Humanitas di Rozzano per una polmonite. Sono ore di apprensione per l’ex presidente dell’Inter, intubato e sedato perché faticava a respirare autonomamente. Non è in condizioni critiche, ma la situazione è seria: Moratti ha 80 anni e una capacità polmonare bassa. Da quanto trapela i valori sono stabili. «Non sta male, non dovrebbe essere nulla di preoccupante», ci dice la moglie Milly, nascondendo l’apprensione in un tono apparentemente sereno. «Tra qualche ora sapremo qualcosa in più». In giornata potrebbe arrivare un bollettino, ma tra i medici nessuno si sbilancia", riporta il quotidiano.
