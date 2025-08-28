"Massimo Moratti è ricoverato nella terapia intensiva dell’Istituto Humanitas di Rozzano per una polmonite. Sono ore di apprensione per l’ex presidente dell’Inter, intubato e sedato perché faticava a respirare autonomamente. Non è in condizioni critiche, ma la situazione è seria: Moratti ha 80 anni e una capacità polmonare bassa. Da quanto trapela i valori sono stabili. «Non sta male, non dovrebbe essere nulla di preoccupante», ci dice la moglie Milly, nascondendo l’apprensione in un tono apparentemente sereno. «Tra qualche ora sapremo qualcosa in più». In giornata potrebbe arrivare un bollettino, ma tra i medici nessuno si sbilancia", riporta il quotidiano.