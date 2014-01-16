FC Inter 1908

Parola al TIFOSO

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5 MOTIVI PER ABBONARSI ED ESSERCI: ECCO I VINCITORI!

S. Bertagna

Avete aderito in tantissimi al nostro contest dedicato ai tifosi eper questo vi ringraziamo. Vi avevamo chiesto di raccontarci 5 motivi validi e originali per rinnovare l'abbonamento anche quest'anno.

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S. Bertagna

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IL PESO DELL'ANIMA

A. D. Felice

Il derby d’Italia non sarà mai una semplice partita di calcio. Da quasi un secolo, infatti, si affrontano due filosofie differenti, due concetti agli antipodi di intendere la pratica sportiva, due…

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Barare è l'unica cosa che conta

A. D. Felice

È notizia di ieri: la parola “prescritti” verrà finalmente cancellata dal vocabolario juventino. Il termine, negli ultimi dieci anni, aveva rappresentato, solo per l’immaginario “zebrato”, l’appiglio…

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Caro Mancini, è l'ora delle scelte

A. D. Felice

Caro direttore, cari amici interisti la partita con il Sassuolo ha certificato, se ancora ce ne fosse bisogno dopo le prestazioni contro Torino ed Empoli, che gli uomini a disposizione di Mancini non…

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InterFans.org - Scopriamo Yann M'Vila, l'erede di Cambiasso

A. D. Felice

MILANO – Dopo il tesseramento di Vidic annunciato durante la stagione appena conclusa, è sbarcato oggi a Milano il primo rinforzo dell’Inter che verrà: si tratta di Yann M’Vila, che andrà a…

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G.Rossi: "Zanetti? Rendiamo onore ad un leggenda"

R. Fusato

E' il giorno dell'addio al calcio giocato del capitano nerazzurro Javier Zanetti. Il noto giornalista e tifoso nerazzurro, Gian Luca Rossi, parla di lui nel suo blog: "Inter, visto che è rimasto in…

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LA GRANDE BELLEZZA

A. D. Felice

È la serata più importante per la stella del firmamento nerazzurro. Milano, per la notte più lunga della sua storia, si trasformerà in una moderna Hollywood per celebrare il “regista” di una delle…

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#JZ4ever

E. A. Provenzano

Dovrò trattenere le lacrime. Non ce la farò, mi nasconderò magari. Mi metterò in un angolo a vedere che effetto fa, sarò un puntino in mezzo ad un mare nerazzurro. Un mare di tifosi che canteranno per…

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Lettera di una figlia

A. D. Felice

PAROLA AL TIFOSO @Bubu_Inter Il 3 Agosto 2013, La Gazzetta dello Sport pubblicava un'intervista di Massimo Moratti nella quale, l'attuale Presidente Onorario, definiva l'Inter una figlia e la cessione…

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IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA

A. D. Felice

Il suono riecheggiante della prima campanella scolastica ha, senza dubbio alcuno, creato una miscela differente di emozioni in migliaia di giovani generazioni. Il piacere di un nuovo mondo da…