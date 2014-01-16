PAROLA AL TIFOSO - L'Inter prenda esempio dal Napoli. Mercato, ecco la lista della spesa
Avete aderito in tantissimi al nostro contest dedicato ai tifosi eper questo vi ringraziamo. Vi avevamo chiesto di raccontarci 5 motivi validi e originali per rinnovare l'abbonamento anche quest'anno.
Avete aderito in tantissimi al nostro contest dedicato ai tifosi. Vi avevamo chiesto di raccontarci 5 motivi validi e originali per rinnovare l'abbonamento anche quest'anno (leggi il regolamento del…
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Il derby d’Italia non sarà mai una semplice partita di calcio. Da quasi un secolo, infatti, si affrontano due filosofie differenti, due concetti agli antipodi di intendere la pratica sportiva, due…
È notizia di ieri: la parola “prescritti” verrà finalmente cancellata dal vocabolario juventino. Il termine, negli ultimi dieci anni, aveva rappresentato, solo per l’immaginario “zebrato”, l’appiglio…
Caro direttore, cari amici interisti la partita con il Sassuolo ha certificato, se ancora ce ne fosse bisogno dopo le prestazioni contro Torino ed Empoli, che gli uomini a disposizione di Mancini non…
MILANO – Dopo il tesseramento di Vidic annunciato durante la stagione appena conclusa, è sbarcato oggi a Milano il primo rinforzo dell’Inter che verrà: si tratta di Yann M’Vila, che andrà a…
E' il giorno dell'addio al calcio giocato del capitano nerazzurro Javier Zanetti. Il noto giornalista e tifoso nerazzurro, Gian Luca Rossi, parla di lui nel suo blog: "Inter, visto che è rimasto in…
È la serata più importante per la stella del firmamento nerazzurro. Milano, per la notte più lunga della sua storia, si trasformerà in una moderna Hollywood per celebrare il “regista” di una delle…
Dovrò trattenere le lacrime. Non ce la farò, mi nasconderò magari. Mi metterò in un angolo a vedere che effetto fa, sarò un puntino in mezzo ad un mare nerazzurro. Un mare di tifosi che canteranno per…
PAROLA AL TIFOSO VINCENZO PAOLO BORRIELLO Prima o poi sarebbe dovuto succedere. Ogni tifoso interista, o più in generale ogni appassionato intelligente di Calcio (quello con la C maiuscola), sperava…
PAROLA AL TIFOSO "Erick Thohir is the best", questo è il mio personale, chiaro e semplice messaggio recapitato direttamente al nostro Presidente (grazie Lola). A quasi un anno da maggio 2013, quando…
PAROLA AL TIFOSO @Bubu_Inter Il 3 Agosto 2013, La Gazzetta dello Sport pubblicava un'intervista di Massimo Moratti nella quale, l'attuale Presidente Onorario, definiva l'Inter una figlia e la cessione…
PAROLA AL TIFOSO GIOVANNI CLEMENTE - Mancini e Mourinho? Come al solito la verità sta nel mezzo. Infatti Mancini dice qualcosa di parzialmente giusto quando dice che la squadra che con Mourinho ha…
Il suono riecheggiante della prima campanella scolastica ha, senza dubbio alcuno, creato una miscela differente di emozioni in migliaia di giovani generazioni. Il piacere di un nuovo mondo da…
Allo stato attuale, visto il regresso, delle condizioni fisiche di qualche giocatore, la partita l'affronterei con la seguente formazione per dare una bella sveglia a tutto il gruppo: Handanovic,…
Walter Mazzarri è rimasto favorevolmente colpito da Ruben Botta, nonostante i pochi minuti giocati contro Udinese e Chievo. I nerazzurri non vogliono concedere al Torino la comproprietà dell'argentino…