Stagione 2019/20, Inter-Milan 4-2: poker nerazzurro con rimonta clamorosa nel derby

Il Milan parte fortissimo, pressa alto e costringe l’Inter a difendersi. Dopo pochi minuti Calhanoglu sfiora il gol con un destro che si stampa sul palo, Padelli immobile. L’Inter prova a reagire sulle palle inattive, ma né Skriniar né Godin trovano la deviazione vincente. L’occasione più nitida arriva quando Lukaku sfonda a destra e serve Vecino all’altezza del dischetto: tiro pulito ma centrale, Donnarumma para. Il Milan, più brillante e aggressivo, sblocca il match poco prima dell’intervallo: una spizzata di Ibrahimovic attraversa l’area e Rebic, dimenticato, insacca da pochi passi. In pieno recupero arriva anche il raddoppio: sugli sviluppi di un corner, Ibrahimovic colpisce da solo e manda l’Inter al riposo sotto di due gol.