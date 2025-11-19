Stagione 2019/20, Inter-Milan 4-2: poker nerazzurro con rimonta clamorosa nel derby

L'Inter mette a segno una rimonta clamorosa in un derby spaziale per i colori nerazzurri ribaltando in 45 minuti l'iniziale 0-2
Il Milan parte fortissimo, pressa alto e costringe l’Inter a difendersi. Dopo pochi minuti Calhanoglu sfiora il gol con un destro che si stampa sul palo, Padelli immobile. L’Inter prova a reagire sulle palle inattive, ma né Skriniar né Godin trovano la deviazione vincente. L’occasione più nitida arriva quando Lukaku sfonda a destra e serve Vecino all’altezza del dischetto: tiro pulito ma centrale, Donnarumma para. Il Milan, più brillante e aggressivo, sblocca il match poco prima dell’intervallo: una spizzata di Ibrahimovic attraversa l’area e Rebic, dimenticato, insacca da pochi passi. In pieno recupero arriva anche il raddoppio: sugli sviluppi di un corner, Ibrahimovic colpisce da solo e manda l’Inter al riposo sotto di due gol.
La ripresa, però, è un’altra storia. Spinta dalla Curva Nord, l’Inter entra in campo con un’energia diversa e in pochi minuti ribalta tutto: prima Brozovic riapre il derby con un sinistro perfetto dal limite, poi Sanchez serve Vecino che stavolta non sbaglia il tap-in del 2-2. La squadra di Conte ormai vola e completa la rimonta con un colpo di testa di De Vrij su corner. Il Milan trema: Eriksen colpisce una traversa clamorosa su punizione, mentre Ibrahimovic centra il palo nel finale, in un’azione viziata da un probabile fallo. Nel recupero l’Inter chiude definitivamente i conti: Moses crossa per Lukaku che, di testa, firma il poker e una rimonta entrata nella memoria dei derby.
Il tabellino
Inter: Padelli, Godin, De Vrij, Skriniar, Candreva (80' Moses), Vecino, Brozovic, Barella, Young (94' Biraghi), Lukaku, Sanchez (72' Eriksen). A disposizione: Handanovic, Stankovic, Sensi, Ranocchia, Asamoah, Borja Valero, Esposito, Agoumé, D'Ambrosio. Allenatore: Antonio Conte
Milan: G. Donnarumma, Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez, Castillejo (80' Leao), Kessie (81' Paquetà), Bennacer, Rebic (84' Bonaventura), Calhanoglu, Ibrahimovic. A disposizione: Begovic, A. Donnarumma, Calabria, Biglia, Musacchio, Gabbia, Saelemaekers, Laxalt, Brescianini. Allenatore: Stefano Pioli
Reti: 40' Rebic, 45' Ibrahimovic, 51' Brozovic, 53' Vecino, 70' De Vrij, 93' Lukaku
Arbitro: Fabio Maresca di Napoli; assistenti Peretti e Paganessi; IV° uomo La Penna; addetti VAR Mazzoleni e Schenone