Stagione 2020/21, Inter-Milan 1-2: i rossoneri tornano alla vittoria dopo 4 anni

Il match

L’Inter parte con personalità: Hakimi, subito imprendibile, mette in mezzo un pallone invitante che Donnarumma respinge con attenzione. Ma il Milan è cinico: Ibrahimovic inventa una finta che manda fuori tempo Kolarov, si prende il rigore e, dopo la prima parata di Handanovic, ribadisce in rete. Passano pochi istanti e Leao accelera, brucia D’Ambrosio e serve ancora lo svedese, libero di firmare il raddoppio. Sotto di due gol, l’Inter si scuote. Kolarov spinge, Perisic trova il corridoio giusto e Lukaku riapre il derby arrivando sul secondo palo. I nerazzurri ci credono, assediano l’area e costringono Donnarumma e Kjaer a interventi decisivi in serie. Lautaro e Barella sfiorano il pari, Lukaku duella a tutto campo, mentre Hakimi continua a mettere in difficoltà Hernandez.