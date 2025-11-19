Stagione 2020/21, Inter-Milan 1-2: i rossoneri tornano alla vittoria dopo 4 anni

L'Inter di Antonio Conte cade nel derby e il Milan, allora allenato da Stafano Pioli, torna a vincere una stracittadina dopo 4 anni di digiuno
Il match
—
L’Inter parte con personalità: Hakimi, subito imprendibile, mette in mezzo un pallone invitante che Donnarumma respinge con attenzione. Ma il Milan è cinico: Ibrahimovic inventa una finta che manda fuori tempo Kolarov, si prende il rigore e, dopo la prima parata di Handanovic, ribadisce in rete. Passano pochi istanti e Leao accelera, brucia D’Ambrosio e serve ancora lo svedese, libero di firmare il raddoppio. Sotto di due gol, l’Inter si scuote. Kolarov spinge, Perisic trova il corridoio giusto e Lukaku riapre il derby arrivando sul secondo palo. I nerazzurri ci credono, assediano l’area e costringono Donnarumma e Kjaer a interventi decisivi in serie. Lautaro e Barella sfiorano il pari, Lukaku duella a tutto campo, mentre Hakimi continua a mettere in difficoltà Hernandez.
Nel secondo tempo il copione cambia poco: l’Inter costruisce, il Milan prova a colpire in transizione. Bennacer salva su un’iniziativa avvolgente di Hakimi e Lautaro, mentre dall’altra parte Krunic spreca la palla che avrebbe chiuso la partita. Il derby si accende ancora quando Lukaku conquista un rigore, poi tolto dal VAR per un fuorigioco millimetrico. La squadra di Conte spinge fino all’ultimo respiro: Perisic non trova la porta di testa, Lukaku sfiora il palo in mischia, Donnarumma blocca l’ultimo tentativo.
Il Milan resiste e si porta a casa un derby vibrante, ritrovando una vittoria che mancava da quattro anni.
Tabellino
—
Inter: Handanovic, D'Ambrosio, De Vrij, Kolarov, Hakimi, Brozovic (67' Eriksen), Vidal (84' Sanchez), Perisic, Barella, Lukaku, Lautaro Martinez. A disposizione: Darmian, Moretti, Padelli, Pinamonti, Ranocchia, Satriano, Squizzato, Stankovic, Vezzoni. Allenatore: Antonio Conte
Milan: G. Donnarumma, Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez, Bennacer, Kessié (87' Tonali), Saelemaekers (62' Castillejo), Calhanoglu, Leao (62' Krunic), Ibrahimovic. A disposizione: Colombo, Conti, Dalot, Diaz, A. Donnarumma, Hauge, Kalulu, Maldini, Tatarusanu. Allenatore: Stefano Pioli
Reti: 13' e 16' Ibrahimovic, 29' Lukaku
Arbitro: Maurizio Mariani di Aprilia; assistenti Costanzo e Bindoni; IV° uomo Maresca; addetti VAR Irrati e Carbone