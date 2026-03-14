FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 partite Inter-Atalanta, Bastoni in panchina: dai tifosi coro e striscione per lui

partite

Inter-Atalanta, Bastoni in panchina: dai tifosi coro e striscione per lui

Inter-Atalanta, Bastoni in panchina: dai tifosi coro e striscione per lui - immagine 1
Il calciatore nerazzurro ha ringraziato i sostenitori nerazzurri che si sono schierati dalla sua parte dopo i tanti fischi ricevuti in trasferta dopo quanto accaduto con Kalulu
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Un coro e uno striscione. Alessandro Bastoni è in panchina nella gara contro l'Atalanta: il giocatore dell'Interha rimediato una botta in occasione di un fallo su Rabiot nel derby ed era stato costretto al cambio. Non ha smaltito la botta e nonostante sia stato convocato non si è riscaldato con i compagni prima della partita contro la formazione di Palladino. Durante la gara i tifosi però hanno avuto un pensiero per lui.

Inter-Atalanta, Bastoni in panchina: dai tifosi coro e striscione per lui- immagine 2

In Curva Nord è stato esposto uno striscione dedicato al giocatore e i tifosi hanno intonato un coro per lui che dalla panchina ha ringraziato. Il difensore viene da un momento particolare: dopo quanto accaduto con Kaluku, sui campi in trasferta è stato subissato di fischi. Nei giorni scorsi si è tornato a parlare di lui anche per la candidatura al Premio Rosa Camuna, che ha sollevato parecchie polemiche. I tifosi nerazzurri non hanno dubbi e sono dalla sua parte.

Leggi anche
Gentile: “Inter e Milan? Psicologicamente c’è un abisso. Thuram, stesso destino di...
De Grandis: “Thuram, i numeri ci sono: il problema è un altro. Chivu, critica ondivaga...

© RIPRODUZIONE RISERVATA