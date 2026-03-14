Inter-Atalanta, Bastoni in panchina: dai tifosi coro e striscione per lui

Un coro e uno striscione. Alessandro Bastoni è in panchina nella gara contro l'Atalanta: il giocatore dell'Interha rimediato una botta in occasione di un fallo su Rabiot nel derby ed era stato costretto al cambio. Non ha smaltito la botta e nonostante sia stato convocato non si è riscaldato con i compagni prima della partita contro la formazione di Palladino. Durante la gara i tifosi però hanno avuto un pensiero per lui.