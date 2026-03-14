L'Inter è chiamata a reagire, per respingere il tentativo di rimonta del Milan e per avvicinarsi allo scudetto. Ne ha parlato Cristian Chivu

Marco Macca Redattore 14 marzo 2026 (modifica il 14 marzo 2026 | 14:23)

L'Inter è chiamata a reagire, per respingere il tentativo di rimonta del Milan e per avvicinarsi allo scudetto. Ne ha parlato prima della partita contro l'Atalanta Cristian Chivu, allenatore nerazzurro, ai microfoni di DAZN. Ecco le sue parole:

"Dobbiamo tornare a fare quello che abbiamo sempre fatto in stagione: dare ritmo e continuità. C'è da imparare dai nostri errori e andare avanti con fiducia. Il recupero di Thuram è importante, ha superato la febbre e si è allenato bene. Ci fa piacere riaverlo a disposizione, è importante per noi".

"Se sono preoccupato? La mia preoccupazione non deriva da una partita persa, ma sta nella costruzione del gruppo, del nostro cammino. Abbiamo sempre detto di voler essere competitivi fino in fondo e non è cambiato nulla, abbiamo la stessa determinazione".

(Fonte: DAZN)