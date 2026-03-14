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Chivu: “Guardiamo avanti con fiducia, dal derby cambiato nulla. Thuram sta bene”

Chivu: “Guardiamo avanti con fiducia, dal derby cambiato nulla. Thuram sta bene” - immagine 1
L'Inter è chiamata a reagire, per respingere il tentativo di rimonta del Milan e per avvicinarsi allo scudetto. Ne ha parlato Cristian Chivu
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

L'Inter è chiamata a reagire, per respingere il tentativo di rimonta del Milan e per avvicinarsi allo scudetto. Ne ha parlato prima della partita contro l'Atalanta Cristian Chivu, allenatore nerazzurro, ai microfoni di DAZN. Ecco le sue parole:

Chivu: “Guardiamo avanti con fiducia, dal derby cambiato nulla. Thuram sta bene”- immagine 2
DAZN

"Dobbiamo tornare a fare quello che abbiamo sempre fatto in stagione: dare ritmo e continuità. C'è da imparare dai nostri errori e andare avanti con fiducia. Il recupero di Thuram è importante, ha superato la febbre e si è allenato bene. Ci fa piacere riaverlo a disposizione, è importante per noi".

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"Se sono preoccupato? La mia preoccupazione non deriva da una partita persa, ma sta nella costruzione del gruppo, del nostro cammino. Abbiamo sempre detto di voler essere competitivi fino in fondo e non è cambiato nulla, abbiamo la stessa determinazione".

(Fonte: DAZN)

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