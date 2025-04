Pareggio spettacolare tra Bayern Monaco e Borussia Dortmund che non cambia lo scenario in Bundesliga: il Leverkusen, infatti, pareggia 0-0 con l'Union Berlino e il Bayern mantiene 6 punti di vantaggio a 5 giornate dalla fine.

Il gol di Beier al 48' ha permesso al Dortmund di passare in vantaggio, il Bayern reagisce e prima pareggia con l'ex Guerriero al 65' e poi va in vantaggio al 69' con Gnabry. Ad un quarto d'ora dalla fine, però, il Dortmund pareggia con Anton per il definitivo 2-2.