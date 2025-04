Alla fine della partita contro il Cagliari, il difensore dell'Inter Stephan de Vrij ha parlato in conferenza stampa dalla sala stampa di San Siro. Queste le parole raccolte da FCINTER1908.IT presente al Meazza con i suoi inviati: «Era una gara importantissima oggi, come lo era una settimana fa. Siamo rimasti lucidi, abbiamo cercato il terzo gol e siamo riusciti a gestire il vantaggio, oggi».

Sicuramente non faremo una partita in cui difenderemo il vantaggio che abbiamo. Cercheremo di approcciare come faremo sempre, servirà un'ottima partita per passare il turno, il Bayern è una grande squadra.