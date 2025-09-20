A margine del Lugano International Festival “Endorfine”, Daniele Adani ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di TMW:
A proposito di talenti, come non parlare di Nico Paz...—
"Sta spiccando il volo verso il mondo intero e se sarà con la maglia del Real Madrid se lo godranno loro e lui arriverà nel posto migliore dove una stella può brillare. Sappiamo che confermarsi è più difficile che affermarsi e lui ha iniziato con un attitudine e un atteggiamento volti al miglioramento, una qualità non sempre scontata per quelli che hanno quel talento lì".
Come nel suo commento del "pranzo a sacco" durante Italia-Israele, non c'è stato troppo fomento sulle risate dei fratelli Thuram?—
"Chi cerca la polemica nel momento è perché non ha capacità di approfondire. Non lo penso io che bisogna andare oltre, ci hanno pensato gli stessi Thuram e Sommer ad andare oltre tre giorni dopo in Champions. Di scuse però poi ne ho viste poche nei confronti di Marcus. L'Inter? La società deve sostenere Chivu, solo così la squadra può rigenerarsi con nuovi stimoli e nuove idee. Il lavoro deve partire dall'alto".
