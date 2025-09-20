FC Inter 1908
Atalanta, Juric: “Lookman ha parlato con me e la squadra, torna a disposizione”

Ademola Lookman è stato completamente reintegrato nel gruppo Atalanta e farà parte della spedizione dei bergamaschi di domani a Torino
Marco Macca
Ademola Lookman è stato completamente reintegrato nel gruppo Atalanta e farà parte della spedizione dei bergamaschi di domani a Torino.

Lo ha annunciato l'allenatore nerazzurro Ivan Juric nella conferenza stampa di vigilia:

Come pensa di utilizzare Ademola Lookman?

"Lui ha parlato con me, la squadra e il mio staff. E' stato accolto bene e da domani comincerà ad essere disponibile. L'autonomia non è al massimo visto che si è allenato da solo fino ad ora. In allenamento ha fatto molto bene".

Lookman pronto per essere titolare?

"Staremo a vedere, ha fatto pochi allenamenti con la squadra. Per noi rimane importante, però valuterò".

(Fonte: TMW)

