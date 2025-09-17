Le parole dell'allenatore olandese in conferenza stampa al triplice fischio di Ajax-Inter di stasera

Daniele Vitiello Redattore/inviato 17 settembre 2025 (modifica il 17 settembre 2025 | 23:51)

Parola anche a John Heitinga nel post partita di Ajax-Inter. L'allenatore degli olandesi ha rilasciato le seguenti considerazioni ai giornalisti presenti in sala stampa, tra cui l'inviato di Fcinter1908.it: "Nel primo tempo abbiamo fatto vedere che potevamo essere allo stesso livello dell'Inter, abbiamo avuto una grande occasione che purtroppo non abbiamo sfruttato. Nel secondo tempo tutti hanno visto un'Inter migliore, ma nel primo tempo siamo stati coraggiosi.

Sapevamo il livello dell’Inter, soprattutto sui calci piazzati, purtroppo non siamo riusciti a difendere adeguatamente. L’idea era quella di non far entrare la palla, non è andata così. Non ho rivisto gli episodi, ma lo farò: so che Klaassen doveva marcare quella zona e togliere più spazio possibile a Thuram. A questi livelli i dettagli sono importantissimi. Abbiamo giocato contro una squadra molto seria, ho visto ciò che volevo soprattutto nel primo tempo: coraggio nella pressione nella loro metà campo. Non è facile giocare uno contro uno. Momenti come questi fanno sicuramente male.

Thuram ha sovrastato Klaassen due volte? Ci alleniamo, facciamo di tutto per prepararci. Rianalizzeremo tutto e lavoreremo per sistemare cosa non è andato. I miei hanno fatto di tutto per vincere, hanno giocato con coraggio, ma si è vista la forza dell'Inter, soprattutto nel primo tempo. Più pressione ora contro il PSV? Oggi pensiamo alla Champions League. Ci sono ancora sette gare da giocare, porteremo ancora in campo quei minuti in cui abbiamo giocato allo stesso livello dell'Inter".