Andrea Della Sala Redattore 3 settembre 2025 (modifica il 3 settembre 2025 | 12:03)

Il nuovo acquisto dell'Inter, Manuel Akanji, dopo le firme col club nerazzurro ha raggiunto il ritiro della nazionale svizzera. Queste le sue parole in conferenza stampa:

Akanji sul folle ultimo giorno di mercato

"Lunedì il mio agente mi ha informato che sarebbe potuto succedere qualcosa con l'Inter. È stato un po' un tira e molla. Così sono arrivato in Nazionale come al solito, ho pranzato e poi sono andato a Milano".

Che tipo di cambiamento è?

"È ancora difficile accettare tutto. Ora ci stiamo trasferendo e ci sono un sacco di cose da sistemare. Sono incredibilmente emozionato. È ovviamente un po' diverso dal mio precedente trasferimento, perché ora sono con la nazionale, che è dove ora è concentrata l'attenzione. Non ho nemmeno avuto la possibilità di salutare i miei compagni del City, ma voglio assolutamente farlo di nuovo e fare una cena d'addio, per un arrivederci come si deve."

Pep non era più un tuo estimatore?

"Eravamo sei difensori centrali. Ci ha detto apertamente che non sarebbe stato facile. E così è stato. Alla fine non è stato facile per me, ma ero consapevole della concorrenza. All'Inter non ho dovuto pensarci due volte. Il vantaggio lì è che giocano con una difesa a tre. Ma non sarà facile in nessun club."

Non vedi l'ora di vedere Yann Sommer all'Inter?

"Non vedo l'ora di incontrare Yann; mi ha contattato brevemente."

Perché l'Inter?

"C'erano altre opzioni. Non è stato facile per il mio agente, ma avevo le idee chiare. Volevo continuare a giocare ai massimi livelli europei, e con l'Inter ci sono riuscito sicuramente."

Ultimamente non hai giocato molto...

"Ho avuto un'esperienza simile tre anni fa. Ora ho giocato nel Mondiale per club e ho saltato qualche partita di recente, ma non sono preoccupato."

Cosa ne pensi della partita contro il Kosovo?

"Siamo stati in vantaggio due volte nelle ultime partite e abbiamo subito il pareggio nel finale. Non è certo un avversario facile; dobbiamo essere forti e pronti fin dal primo minuto."

Collegamento con l'Inter?

"La mia prima maglia da calcio è stata quella do Christian Vieri dell'Inter. L'Inter aveva già provato ad ingaggiarmi tre anni fa. Anche il fidanzato di mia sorella è un grandissimo tifoso dell'Inter. Ecco perché ho già un legame con il club."

Non vedi l'ora di andare a San Siro?

"Non vedo l'ora di giocare la prima partita a San Siro. La nostra prima partita sarà in trasferta, ma dopo non vedo l'ora."

Nuovo campionato: cosa c'è di nuovo da aspettarsi?

"È davvero bello poter dimostrare il proprio valore in un nuovo club, in un nuovo paese e in un nuovo campionato."

Cosa dice Yakin del cambiamento?

"Non ho ancora avuto molto tempo per parlarne con lui. Ma sarà sicuramente felice se potrò continuare a giocare ai massimi livelli."