FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 partite conferenze stampa Akanji: “La mia prima maglia fu di Vieri all’Inter. Mi volevano già: vi racconto l’ultimo giorno”

partite

Akanji: “La mia prima maglia fu di Vieri all’Inter. Mi volevano già: vi racconto l’ultimo giorno”

Akanji: “La mia prima maglia fu di Vieri all’Inter. Mi volevano già: vi racconto l’ultimo giorno” - immagine 1
Il nuovo acquisto dell'Inter dopo le firme col club nerazzurro ha raggiunto il ritiro della nazionale svizzera. Queste le sue parole in conferenza
Andrea Della Sala Redattore 

Il nuovo acquisto dell'Inter, Manuel Akanji, dopo le firme col club nerazzurro ha raggiunto il ritiro della nazionale svizzera. Queste le sue parole in conferenza stampa:

Akanji sul folle ultimo giorno di mercato

"Lunedì il mio agente mi ha informato che sarebbe potuto succedere qualcosa con l'Inter. È stato un po' un tira e molla. Così sono arrivato in Nazionale come al solito, ho pranzato e poi sono andato a Milano".

Che tipo di cambiamento è?

"È ancora difficile accettare tutto. Ora ci stiamo trasferendo e ci sono un sacco di cose da sistemare. Sono incredibilmente emozionato. È ovviamente un po' diverso dal mio precedente trasferimento, perché ora sono con la nazionale, che è dove ora è concentrata l'attenzione. Non ho nemmeno avuto la possibilità di salutare i miei compagni del City, ma voglio assolutamente farlo di nuovo e fare una cena d'addio, per un arrivederci come si deve."

Pep non era più un tuo estimatore?

"Eravamo sei difensori centrali. Ci ha detto apertamente che non sarebbe stato facile. E così è stato. Alla fine non è stato facile per me, ma ero consapevole della concorrenza. All'Inter non ho dovuto pensarci due volte. Il vantaggio lì è che giocano con una difesa a tre. Ma non sarà facile in nessun club."

Non vedi l'ora di vedere Yann Sommer all'Inter?

"Non vedo l'ora di incontrare Yann; mi ha contattato brevemente."

Akanji: “La mia prima maglia fu di Vieri all’Inter. Mi volevano già: vi racconto l’ultimo giorno”- immagine 2
Getty Images

Perché l'Inter?

"C'erano altre opzioni. Non è stato facile per il mio agente, ma avevo le idee chiare. Volevo continuare a giocare ai massimi livelli europei, e con l'Inter ci sono riuscito sicuramente."

Ultimamente non hai giocato molto...

"Ho avuto un'esperienza simile tre anni fa. Ora ho giocato nel Mondiale per club e ho saltato qualche partita di recente, ma non sono preoccupato."

Cosa ne pensi della partita contro il Kosovo?

"Siamo stati in vantaggio due volte nelle ultime partite e abbiamo subito il pareggio nel finale. Non è certo un avversario facile; dobbiamo essere forti e pronti fin dal primo minuto."

Akanji: “La mia prima maglia fu di Vieri all’Inter. Mi volevano già: vi racconto l’ultimo giorno”- immagine 3
Getty Images

Collegamento con l'Inter?

"La mia prima maglia da calcio è stata quella do Christian Vieri dell'Inter. L'Inter aveva già provato ad ingaggiarmi tre anni fa. Anche il fidanzato di mia sorella è un grandissimo tifoso dell'Inter. Ecco perché ho già un legame con il club."

Non vedi l'ora di andare a San Siro?

"Non vedo l'ora di giocare la prima partita a San Siro. La nostra prima partita sarà in trasferta, ma dopo non vedo l'ora."

Nuovo campionato: cosa c'è di nuovo da aspettarsi?

"È davvero bello poter dimostrare il proprio valore in un nuovo club, in un nuovo paese e in un nuovo campionato."

Cosa dice Yakin del cambiamento?

"Non ho ancora avuto molto tempo per parlarne con lui. Ma sarà sicuramente felice se potrò continuare a giocare ai massimi livelli."

Leggi anche
Fabbian: “Nazionale è motivo di orgoglio. Faremo di tutto per essere al Mondiale”
Esposito: “Mai nessun dubbio sulla permanenza all’Inter. Opportunità di imparare...

© RIPRODUZIONE RISERVATA