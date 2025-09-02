Il Milan lo aveva cercato ma alla fine è rimasto al Bologna, dove era approdato dall'Inter. Giovanni Fabbian è stato convocato anche dalla Nazionale italiana di Gattuso e ha parlato della sua nuova esperienza: «La cosa fondamentale è l'umiltà, alla base deve esserci questo. Serve sempre la voglia di migliorarsi. Giocare per la nazionale è motivo di orgoglio e senso di appartenenza, è il sogno di ogni bambino vestire questa maglia. E' un onore. In Italia ci sono tanti giovani come all'estero, l'importante è dare loro la possibilità di sbagliare», ha spiegato.