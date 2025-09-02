Il Milan lo aveva cercato ma alla fine è rimasto al Bologna, dove era approdato dall'Inter. Giovanni Fabbian è stato convocato anche dalla Nazionale italiana di Gattuso e ha parlato della sua nuova esperienza: «La cosa fondamentale è l'umiltà, alla base deve esserci questo. Serve sempre la voglia di migliorarsi. Giocare per la nazionale è motivo di orgoglio e senso di appartenenza, è il sogno di ogni bambino vestire questa maglia. E' un onore. In Italia ci sono tanti giovani come all'estero, l'importante è dare loro la possibilità di sbagliare», ha spiegato.
Fabbian: “Nazionale è motivo di orgoglio. Faremo di tutto per essere al Mondiale”
L'ex Inter ha parlato in conferenza stampa da Coverciano: è stato convocato da Gattuso in vista delle gare con Estonia e Israele
Dal raduno della nazionale a Coverciano in vista dei match di qualificazione al Mondiale contro Estonia e Israele il giocatore ha detto anche: «Sto anche studiando economia con una università on line, credo sia un percorso affine a quello che sono i miei pensieri, l'ho fatto per trovare qualcosa extracalcio perchè la nostra carriera non è lunghissima e quando finisce si apre un'altra vita».
E quanto alla qualificazione ai prossimi Mondiali, che si giocheranno nel 2026, ha aggiunto: «Dalla Nazionale ci si aspetta di giocare il mondiale, è normale. Vogliamo fare il massimo per raggiungere questo obiettivo».
